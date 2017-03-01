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За минувшие выходные пожарные Кыштыма трижды выезжали на вызовы

Автор: КР от Вчера, 11:15 Категория: Происшествия

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В субботу в 18 часов 33 минуты на пульт огнеборцев поступило сообщение о возгорании бокса в гаражном кооперативе «Байкал». Пожарным пришлось спилить закрытую дверь. Для ликвидации пламени им потребовалось около 20 минут. Из-за непотушенной сигареты сгорел деревянный стеллаж.

 

В воскресенье в половине шестого вечера загорелся нежилой дом на улице Карла Либкнехта, 150. Пожарные подозревают, что его подожгли бомжи. В результате возгорания полностью уничтожен деревянный пристрой здания.

 

Как сообщила сайту «КР» радиотелефонист пожарной части № 38 Светлана Соловьёва, вчера в 21:26 очевидцы сообщили о виднеющемся в стороне санатория «Дальняя Дача» зареве. Оказалось, горел садовый домик площадью 54 квадратных метра в садовом товариществе «Уралец». Огонь не пощадил ни его, ни хозяйственные постройки, стоявшие рядом с ним. Деревянные стройки выгорели полностью.

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