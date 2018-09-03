В Кыштыме могут тоже пройти чистые игры

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Экология

Кыштым вошёл в число участников всероссийского проекта «Чистые игры», в рамках которого 15 сентября инициативные жители смогут побороться за чистоту своего города и получить кубок за самое большое количество собранного мусора. Организаторы намерены предоставить необходимый инвентарь для уборки территорий.

Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо собрать команду из двух-четырёх человек, придумать название и зарегистрироваться на сайте cleangames.ru.

– Пока от Кыштыма никто не зарегистрировался, – сообщила сайту «КР» координатор проекта Олеся Ефимова. – Сегодня или завтра губернатор Борис Дубровский официально заявит о поддержке экологической акции. Надеемся, после этого количество участников увеличится.

Акция была придумана четыре года назад в Санкт-Петербурге. В формате квеста участники будут отгадывать загадки экологической викторины и через гео-метки в мобильном приложении создадут интерактивную карту убранных территорий. Следить за ходом соревнования можно будет в режиме реального времени.

А пока в социальных сетях жители нашего города сетуют на неудачное время проведения акции. В этот же день, 15 сентября, в 12 часов в Кыштымском округе начнётся сразу два областных мероприятия – фестиваль народной культуры «Завалинка» в посёлке Слюдорудник и краеведческий диктант в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина.