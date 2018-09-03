В Кыштыме могут тоже пройти чистые игры Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Экология 0 Кыштым вошёл в число участников всероссийского проекта «Чистые игры», в рамках которого 15 сентября инициативные жители смогут побороться за чистоту своего города и получить кубок за самое большое количество собранного мусора. Организаторы намерены предоставить необходимый инвентарь для уборки территорий. Для того, чтобы принять участие в игре, необходимо собрать команду из двух-четырёх человек, придумать название и зарегистрироваться на сайте cleangames.ru. – Пока от Кыштыма никто не зарегистрировался, – сообщила сайту «КР» координатор проекта Олеся Ефимова. – Сегодня или завтра губернатор Борис Дубровский официально заявит о поддержке экологической акции. Надеемся, после этого количество участников увеличится. Акция была придумана четыре года назад в Санкт-Петербурге. В формате квеста участники будут отгадывать загадки экологической викторины и через гео-метки в мобильном приложении создадут интерактивную карту убранных территорий. Следить за ходом соревнования можно будет в режиме реального времени. А пока в социальных сетях жители нашего города сетуют на неудачное время проведения акции. В этот же день, 15 сентября, в 12 часов в Кыштымском округе начнётся сразу два областных мероприятия – фестиваль народной культуры «Завалинка» в посёлке Слюдорудник и краеведческий диктант в центральной библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить