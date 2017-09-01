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Борис Дубровский уверен, что посмотреть на Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA придут тысячи челябинцев

Автор: КР от Сегодня, 15:24 Категория: Спорт

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Губернатор Борис Дубровский встретился с представителем FIFA Лукасом Рэчоу и директором проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэлем Вине.

 

– Очень интересная идея  провезти Кубок мира через разные российские города. И мы гордимся тем, что Челябинск попал в этот список. Мы рады воочию увидеть кубок, о завоевании которого мечтают все футболисты мира, – сказал глава региона.

 

По словам представителя FIFA Лукаса Рэчоу, вместе с кампанией Coca-Cola был спланирован  самый длинный тур за всю историю существования проекта. Гости выразили благодарность Борису Дубровскому за помощь в его организации.

 

 Все желающие смогут увидеть Кубок и сделать фотографию с легендарным трофеем в Челябинске в торговом центре «Алмаз» 22-24 сентября. Также он будет выставляться в Южно-Уральском государственном университете, на стадионе «Центральный» и  в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода.

 

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 килограмма. В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств. Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей – уникальная возможность.

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