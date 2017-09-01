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Краеведов Кыштыма пригласили на открытие мемориала Вечного огня в селе Губернское

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Даты

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Но учитывая глубокие исторические и родственные связи нашего города с Губернским, это событие наверняка заинтересует и других кыштымцев.

 

В парке Победы, заложенном в 1963 году учениками губернской школы,  находятся бюст дважды Героя Советского Союза генерал-полковникя танковых войск Василию Архипову, памятник-танк «Т-72», обелиск и стела с именами погибших в годы Великой Отечественной войны земляков, могила первого комсомольца-милиционера Дмитрия Лежнева, погибшего от рук бандита. Рядом – двухалтарный храм Тихвинской иконы Божией Матери, освящённый 17 марта 1899 года.

 

В субботу, 9 сентября, в День танкистов, в парке состоится открытие мемориала Вечного огня. В этот день  в 10:15 в храме иконы Тихвинской  Божией Матери пройдёт панихида по убиенным воинам, затем – шествие полков в парк Победы.  Семь условных полков будут сформированы из тружеников тыла, детей участников Великой Отечественной войны, воинов- афганцев, бывших воинов Советской  и Российской армии. Отдельным полком пройдут служащие Чебаркульской дивизии.

 

Митинг и открытие мемориала Вечного огня назначены в парке на 11 часов. Символ негасимой памяти зажгут участник Великой Отечественной войны Александр Михайлович Нестеров и афганцы Резван Галиакбаров и Станислав Рацебуржинский.

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