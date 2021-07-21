Сегодня отмечает день рождения один из старейших жителей Кыштыма – почётный гражданин города, краевед, ветеран спорта Виктор Казаков

Вчера, 15:10 Категория: Даты

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Удивительному человеку, Виктору Владимировичу Казакову, исполнилось сегодня 94 года!

Виктор Владимирович родился в Северном Казахстане. Мать – белоруска. Фамилия её Сакович Анна Карповна. Отец – Казаков Владимир Николаевич, коренной житель Кыштыма.

В войну, не закончив седьмой класс, 4 апреля 1942 года Виктор поступил работать токарем на Кыштымский механический завод. Работал на изготовлении мин, выполняя нормы на 450-750 процентов. В 1944 году от туберкулёза умер его отец. В 17 лет Виктор стал главой семьи из девяти человек. В 1947 году в вечерней школе закончил седьмой класс и поступил в Кыштымский горный техникум, но заканчивал его уже в городе Асбесте, получив профессию горного техника. Затем – работа в Якутии, очень дорожит знаком «Отличник соревнования золотой промышленности 1954 г.»

В Кыштым с женой Анной Дмитриевной вернулись в 1957 году. Работал прорабом горных геологоразведочных работ в районе посёлка Слюдорудник по разведке и добыче прозрачного пьезо и гранулированного кварца. С октября 1960 года принят инженером-конструктором на Кыштымский радиозавод, где проработал до 1991 года, оставив память у коллег как рационализатор. За годы работы на производстве Виктор Владимирович занесен в Книги Почёта: прииска «Победа» Якутии и Индигарского горнопромышленного управления в 1954 г., Средне-Уральской экспедиции №101 в 1959 году и Кыштымского радиозавода в 1972 году.

Виктор Владимирович Казаков с юности занимается спортом. Имеет спортивные разряды по лёгкой атлетике и тяжёлой атлетике, картингу, мотоспорту, лыжным гонкам. Был организатором заводских спартакиад, традиционной лыжной эстафеты командиров производства, мотопоходов по родным местам, легкоатлетических пробегов. Организатор городской группы любителей бега. За заслуги в спорте был занесён в Книгу Почёта по спорту г. Кыштыма в 1959 году.

За свою жизнь Виктор Владимирович приобщил к спорту многих кыштымцев. Даже на пенсии он не оставил любимое занятие: готовил и выдавал лыжи на спортивной базе «Спартак», а потом встречал лыжников горячим душистым чаем, заваренным на травах.

С его именем связана работа заводского фотоклуба «Кварц» радиозавода. С 1951 года он – рабкор газет «Северная заря», «Асбестовский рабочий», «Кыштымский рабочий». Многочисленные публикации об истории, традициях, людях Кыштымского округа легли в основу трёх выпусков его книги «Золотые россыпи Кыштыма» (Кыштым, 2002, 2007, 2019).

Сегодня Виктор Владимирович продолжает, насколько это позволяет здоровье. Вести активную жизнь. Он сам выращивает в своём огороде кабачки, огурцы, морковь и другие овощи, за сезон собирает два урожая редиса.

А не так давно Виктор Владимирович нашёл для себя ещё одно увлечение – выжигание по дереву. Несмотря на то, что такое занятие требует максимальной сосредоточенности, напряжения глаз, работы у Виктора Казакова удаются на славу. Признаётся: удачнее всего выходят животные и глухари.

Виктор Владимирович, редакция «Кыштымского рабочего» искренне поздравляет вас с днём рождения! Желаем вам здоровья, неиссякаемой любви к жизни и обязательно ждём приглашения на ваш столетний юбилей!