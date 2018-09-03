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Прогулка по динамитному заводу

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:50 Категория: Фотогалерея

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25 августа 2018 года клуб краеведов "Тихое зимовье" организовал экскурсию по развалинам динамитного завода. В ней приняли участие 32 человека из Кыштыма, Озёрска и Челябинска. Экскурсоводом стал почётный гражданин города Кыштыма, 91-летний Виктор Владимирович Казаков. 
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