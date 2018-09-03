Прогулка по динамитному заводу

Городская афиша

8 сентября

На площадке у Народного дома состоится концерт хора Валаамского монастыря под руководством Александра Бордака.

Начало в 19 часов.

8 сентября

В рамках международного фестиваля духовной музыки в сквере у Белого дома состоится День колокольного звона и ярмарка.

Начало в 12 часов.

7 сентября

В храме Рождества Христова состоится открытие международного фестиваля духовной музыки. В гала-концерте примут участие пять коллективов, в том числе армянский хор "Ховер".

Начало в 19 часов.