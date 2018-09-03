Прогулка по динамитному заводу Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 14:50 Категория: Фотогалерея 0 25 августа 2018 года клуб краеведов "Тихое зимовье" организовал экскурсию по развалинам динамитного завода. В ней приняли участие 32 человека из Кыштыма, Озёрска и Челябинска. Экскурсоводом стал почётный гражданин города Кыштыма, 91-летний Виктор Владимирович Казаков. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить