Кыштым сегодня присоединится к Всероссийской минуте молчания

Сегодня, 10:52 Категория: Даты

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Сегодня, 22 июня, исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день фашистская Германия без всякого объявления войны совершила нападение на Советский Союз.

С 2020 года в соответствии с Законом «О днях воинской славы и памятных датах России» минута молчания проводится в День памяти и скорби во всех регионах в единое время – в 12 часов 15 минут по московскому времени. В это время 22 июня 1941 года в эфире радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о нападении на нашу страну нацистской Германии и начале войны.

22 июня в 12:15 (время московское) на короткое время приостанавливается повседневная деятельность, прекращается теле- и радиовещание, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, останавливается работа, и голос Игоря Кириллова объявляет минуту молчания. Звучит метроном и вся страна замолкает в знак почтения к жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Кыштым присоединится к общероссийской минуте молчания 22 июня в 14:15 (время местное).