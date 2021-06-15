Вчера, 15:04 Категория: Даты

355

0

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

С 2020 года в соответствии с Законом «О днях воинской славы и памятных датах России» минута молчания проводится в День памяти и скорби во всех регионах в единое время – в 12 часов 15 минут по московскому времени. Именно в это время 22 июня 1941 года по радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о вероломном нападении на нашу страну нацистской Германии и начале войны.

22 июня в 12:15 (время московское) на короткое время приостанавливается повседневная деятельность, прекращается теле- и радиовещание, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, останавливается работа, и голос Игоря Кириллова объявляет минуту молчания. Звучит метроном и вся страна замолкает в знак почтения к жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Кыштым присоединится к общероссийской минуте молчания 22 июня в 14:15 (время местное).