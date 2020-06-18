В Кыштыме будет объявлена минута молчания
Сегодня, 12:41 Категория: Общество
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В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени одновременно во всей России объявляется минута молчания, минута скорби. В 14:15 жители Кыштыма вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественников, переживших Великую Отечественную – самую кровопролитную войну XX века.
На одну минуту:
- прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов;
- прекращают работать кассы в торговых центрах;
- останавливается общественный транспорт;
- останавливаются личные автомобили;
- на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа.
В эту минуту прозвучат особенные слова, обращённые к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому Подвигу наших предков, совершённому во имя Победы, для всех нас, ныне живущих.
В условиях ограничений проведения массовых мероприятий нам важно, чтобы эти слова дошли до сердца каждого и объединили нас.