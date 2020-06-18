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В Кыштыме будет объявлена минута молчания

Сегодня, 12:41 Категория: Общество
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В понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени одновременно во всей России объявляется минута молчания, минута скорби. В 14:15 жители Кыштыма вместе со всей страной склонят головы и вспомнят  родных и близких,  земляков и соотечественников, переживших Великую Отечественную – самую  кровопролитную войну XX века.

На одну минуту:

- прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов;

- прекращают работать кассы в торговых центрах;

- останавливается общественный транспорт;

- останавливаются личные автомобили;

- на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа.

В эту минуту прозвучат особенные слова, обращённые к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому Подвигу наших предков, совершённому во имя Победы, для всех нас, ныне живущих.

В условиях ограничений проведения массовых мероприятий нам важно, чтобы эти слова дошли до сердца каждого и объединили нас.

 

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Теги: Кыштым День памяти и скорби Минута молчания 22 июня

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