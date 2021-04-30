В Кыштыме стала известна афиша мероприятий, посвящённых Великой Победе
Сегодня, 09:06 Категория: Даты
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Так, торжественные мероприятия в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартуют в нашем городе 7 мая. В этот день состоится традиционная акция «Свеча Памяти». Все желающие смогут зажечь свечи в память о погибших на полях сражений.
11:00 – памятник «Скорбящая мать» (ул. Ленина)
16:00 – памятник «Танк Т-34» (ул. Интернационала)
18:00 – памятник «Воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны» (ул. Республики)
Восьмого мая кыштымцы будут встречать ретро-поезд «Победа»
12:30 – перрон на железнодорожном вокзале (ул. Вокзальная, 14).
В этот же день, 8 мая, состоится поэтический марафон «Звучи, Памяти набат!»
14:00 - памятник «Воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны» (ул. Республики)
Концерты, посвящённые Дню Победы
13:00 – посёлок Слюдорудник (Дом культуры)
19:00 – посёлок Тайгинка (площадка около Дома культуры)
Праздничный салют
22:00 - посёлок Тайгинка
Девятого мая в Кыштыме пройдёт торжественный марш в честь Дня Победы:
10:00 по маршруту: городская площадь - ул. Республики - ул. Ленина
Вальс Победы
10:00 – площадь перед ДК металлургов (ул. Интернационала)
Единая минута молчания на всей территории Кыштымского городского округа – 10 часов 10 минут
Возложение венков к мемориалам воинской славы на территории Кыштымского городского округа – с 10:00 до 11:00 часов.
Празднование завершится салютом:
22:00 – городская площадь, площадь перед ДК «Победа», площадь перед ДК металлургов.