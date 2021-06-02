В Кыштыме отменили проведение фестиваля «Русский хоровод»

Вчера, 12:06 Категория: Культура

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Такое решение было принято в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе.

Несмотря на начавшиеся дожди, в Челябинской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. На территории Кыштымского городского округа установлен самый высокий – пятый класс пожарной опасности. А поскольку «Русский хоровод» традиционно проводится в День России на Сугомакской поляне, в лесном массиве, в этом году событие решено было отменить.

ХХVI областной фестиваль народного творчества «Русский хоровод» должен был состояться 12 июня. Более сорока ансамблей и хоров народной песни, хореографических коллективов из Челябинской и Свердловской областей должны были закружиться в хороводе на живописной поляне около памятника природы регионального значения – Сугомакской пещеры.

Несмотря на отмену фестиваля, празднование Дня России 12 июня в нашем городе всё-таки состоится. Однако мероприятия пройдут на разных площадках и с соблюдением мер предосторожности из-за новой коронавирусной инфекции.