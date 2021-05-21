В Кыштыме на Сугомакской поляне вновь закружит «Русский хоровод»

Сегодня, 13:36 Категория: Культура

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В Кыштыме началась подготовка к ХХVI-му областному фестивалю народного творчества «Русский хоровод», посвящённому Дню России.

После прошлогоднего перерыва из-за пандемии коронавируса, в этом году 12 июня Сугомакская поляна вновь наполнится звуками и красками яркого праздника. Ожидается приезд более чем сорока 40 творческих коллективов (ансамбли и хоры народной песни, хореографические коллективы из Челябинской и Свердловской областей).

Как сообщили сайту «КР» в централизованной клубной системе, праздник откроется традиционным театрализованным прологом, в котором примут участие около 100 волонтёров. Пролог, посвящённый 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, отнесёт участников в эпоху доблестных побед великого полководца и государственного деятеля. Затем участники фестиваля заведут традиционный общий хоровод. Завершится пролог общим исполнением гимна России.

На поляне разместятся интерактивные площадки: «Старинные игры и игрища», «Богатырская-фехтовальная», «Кыштымское подворье» и другие.

Более 40 мастеров прикладного творчества из Челябинской и Свердловской областей примут участие в «Ярмарке умельцев.

«Русский хоровод» закружится у подножия горы Сугомак в 12 часов.