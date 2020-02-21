В Кыштыме продолжают вручать юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 14:35 Категория: Даты

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Сегодня первая школа стала четвёртой площадкой в нашем городе, где состоялось чествование ветеранов войны и вручение им юбилейных медалей.

Ученики школы в парадной форме выстроились в живой коридор и встречали каждого ветерана дружными аплодисментами. Старшеклассники и педагоги провожали почётных и дорогих гостей в актовый зал, где для них звучала музыка и были накрыты столы. Для виновников торжества подготовили и концертную программу.

Первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин вручил юбилейные медали троим ветеранам.

На сегодняшний день в нашем округе вручено уже 15 медалей. Всего в списке на их получение числится 173 человека. Примерно пятьдесят кыштымцев будут присутствовать на торжествах, остальным медали вручат на дому.