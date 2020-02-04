В Кыштыме ветеранам Великой Отечественной войны вручат юбилейные медали в честь 75-летия Победы

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В Кыштымском округе юбилейные медали, приуроченные к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, получат 173 ветерана.

Первой медаль вручат участнице войны 95-летней Зинаиде Ивановне Курчавовой. В предстоящий понедельник, 10 февраля, в сопровождении своей внучки Зинаида Ивановна отправится в Челябинск. Она приглашена на губернаторский приём по случаю 75-летию Победы. На приёме губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит юбилейные медали южноуральцам, которые прошли через горнило войны.

В Кыштыме на сегодняшний день остались в живых только семеро участников войны. Всем им уже за 90 лет.