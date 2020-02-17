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В Кыштыме состоялось торжественное вручение юбилейных медалей в честь 75-летия Великой Победы

Вчера, 16:02 Категория: Даты
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 Сегодня в гостиной Народного дома состоялось первое торжественное вручение кыштымцам медалей, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

В Народном доме тепло встретили почётных гостей – ветеранов войны, тружеников тыла Виктора Владимировича Казакова и Лидию Николаевну Исаеву. Для них участники творческих коллективов города читали стихи и пели песни. На столах были угощения.

 

Дорогих гостей поприветствовала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она вручила ветеранам юбилейные медали, цветы и конфеты.

 

 

Всего в Кыштымском округе будет вручено 173 медали. Для торжественных встреч ветеранов определены десять площадок. К сожалению, по состоянию здоровья присутствовать на них смогут чуть больше шестидесяти человек. Но и даже для одного гостя организаторы обещают устроить настоящее торжество.

 

Остальным ветеранам войны медали будут вручены на дому.

 

 

 

 

 

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Теги: Кыштым Народный дом юбилейные медали ВОВ ветераны

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