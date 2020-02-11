Губернатор Челябинской области вручил южноуральским ветеранам медали в честь 75-летия Победы

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Жительница Кыштыма Зинаида Ивановна Курчавова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области.

Вчера в здании правительства Челябинской области глава региона Алексей Текслер провёл торжественный приём, на который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Губернатор вручил девятнадцати почётным гостям памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.»

– Для меня большая честь сказать вам спасибо, за то, что вы сделали для нашего народа, для нашей страны, вручить вам, одним из первых на Южном Урале, памятную юбилейную медаль, посвященную 75-летию Великой Победы. Мы помним и чтим ваш ратный и трудовой подвиг. Мы сохраним память о том, что вы сделали, что сделало поколение Победителей, советских людей, тогда, в годы Великой Отечественной войны, и на фронте, и в тылу. К сожалению, с каждым годом все меньше становится живых свидетелей победного мая 1945 года. Тем дороже и ценней та историческая правда, которую храните вы, дорогие ветераны, и передаете нам, вашим благодарным потомкам. Наша задача – передать эту правду нашим детям, нашим внукам. Правду о войне, о том подвиге, который вы совершили, – сказал Алексей Текслер.

Из Кыштыма на чествование настоящих героев, прошедших через горнило самой кровопролитной в истории человечества войны, была приглашена 95-летняя Зинаида Ивановна Курчавова. В годы Великой Отечественной девушка Зина была связисткой.

Всего в Челябинской области юбилейную медаль получат семнадцать с половиной тысяч человек.

В нашем округе её вручат 173 кыштымцам, 76 медалей будут вручены на дому.