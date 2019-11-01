В Кыштыме связать себя узами Гименея можно будет в красивую дату – 20. 02. 2020

Автор: КР от Сегодня, 13:18 Категория: Даты

Как отметили в Кыштымском отделе ЗАГС, интерес к бракосочетанию именно в этот день довольно высок. Влюблённые уже начинают интересоваться, на какое время можно подать заявления. Кстати, сделать это можно только на портале госуслуг. Бронирование даты открыто до конца декабря.

– Спросом пользуется и другой день – второе февраля, – сказала сайту «КР» начальник городского отдела ЗАГС Марина Шувалова. – По поводу даты 02.02.2020 нам уже звонил уроженец Аргаяшского района, а теперь житель Краснодарского края. Они с невестой готовы специально приехать в Кыштым, чтобы отпраздновать свадьбу в «красивый» день. Несмотря на то, что это будет воскресенье, мы готовы зарегистрировать брак второго февраля.

Как выяснилось, регистрация браков второго и двадцатого февраля будет вестись всего в нескольких регионах нашей страны. Один из них – Челябинская область. Специалисты комитета ЗАГС Челябинской области прогнозируют большой ажиотаж вокруг этих дат.