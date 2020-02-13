В Кыштыме прошёл митинг, посвящённый воинам-интернационалистам

Вчера, 12:56 Категория: Даты

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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



Также сегодня исполнился 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана, где десять лет продолжалась война. Участниками боевых действий стали 620 тысяч военнослужащих нашей страны.



Домой не вернулись около 15 тысяч человек.

Сегодня в нашем городе проживают 87 ветеранов афганской войны.



У мемориального комплекса в центре Кыштыма состоялся митинг, посвящённый воинам-интернационалистам, участвовавшим в вооруженных конфликтах за пределами страны.