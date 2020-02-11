В Кыштыме пройдёт митинг, посвященный выводу войск из Афганистана

Сегодня, 16:06 Категория: Даты

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В предстоящую субботу, 15 февраля, пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В это же день исполнится 31 год со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

Как сказал сайту «КР» руководитель кыштымского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Карипов, утром в субботу запланирована поездка к могиле гвардии лейтенанта, командира третьего взвода четвёртой мотострелковой роты Станислава Самунина. Он геройски погиб во время войны в Афганистане.

В 11 часов в храме Рождества Христова пройдёт поминальная молитва в память обо всех погибших воинах-интернационалистах.

В 12 часов у мемориального комплекса в центре города начнётся митинг.

На сегодня в Кыштыме проживают 87 участников боевых действий в Афганистане.