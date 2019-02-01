В Кыштыме прошёл митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Общество

Ровно 30 лет назад в этот день был полностью завершён вывод советских войск из Афганистана, где почти 10 лет наши войны выполняли интернациональный долг. Афганскую войну прошли более 620 тысяч военнослужащих. Из них 92 удостоены званий Героя СССР, Героя РФ.

В Кыштыме почтили память всех погибших войнов-интернационалистов поминальной молитвой в храме Рождества Христова. А в 12 часов у мемориального комплекса в центре города состоялся митинг.

– В первую очередь мы вспомнили тех ребят, с которыми воевали вместе, тех, кто не вернулся с полей сражений, – сказал сайту «КР» участник боевых действий в Афганистане Александр Владимирович Поздеев. – Во-вторых, собраться вместе – хорошая возможность пообщаться с ветеранами и сослуживцами. В Афганистане я провёл 16 месяцев. Всё было, и всё пережили с честью.

Александр Владимирович награждён медалью «За боевые заслуги».

В 13 часов 30 минут в Народном доме начнётся торжественная часть с вручением памятных медалей в честь 30-летия со дня вывода советских войск с территории Афганистана.

По данным кыштымской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, сегодня в нашем городе проживают 94 ветерана боевых действий.