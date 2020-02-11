В Кыштыме празднование 60-летия радиозавода не обойдётся без выступления звезды российской эстрады

Сегодня, 14:22 Категория: Даты

3 187

0

В апреле АО «Радиозавод» отметит своё 60-летие. Причём отмечать круглую дату предприятие будет с размахом для всего города.

В субботу, 4 апреля, на площади перед Дворцом культуры «Победа», в реконструкцию которой, кстати, предприятие вложило немалые деньги, состоится большая праздничная программа. На сцене выступят творческие коллективы Кыштыма и других городов.

Как сообщили сайту «КР» на самом предприятии, гвоздём программы станет выступление эстрадного певца, Заслуженного артиста Российской Федерации Олега Газманова. Не обойдётся и без праздничного салюта.

На сегодня радиозавод представлен на рынке радиоэлектронной промышленности как высокотехнологичное предприятие с большим производственным потенциалом.