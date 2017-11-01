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В Кыштыме уже установили главную ёлку

Автор: КР от Вчера, 12:18 Категория: Общество

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Прямо сейчас на площади перед дворцом культуры «Победа» работники радиозавода с помощью спецтехники устанавливают 14-метровую ель. Пушистую красавицу за 20 тысяч рублей предприятие приобрело у одного из жителей улицы Калинина.

 

– А с 1декабря мы приступим к возведению ледового городка, – сказал сайту «КР» директор ДК «Победа» Владимир Гузынин. – Ежегодно радиозавод вкладывает в его строительство около одного миллиона рублей. В этом году ледовый городок будет ещё лучше!

 

По словам Владимира Викторовича, как и прежде, с трёх сторон городок будет окружать ледяное ограждение. В этом году в городке появится новинка – ледяной лабиринт. На это потребуется дополнительно порядка 40 кубометров льда.

 

Обновится и праздничная иллюминация. Одну из стен дворца культуры, возвышающуюся над всем зданием, украсят иллюминацией так, что она будет похожа на одну из башен Московского Кремля. Что касается горок, то их для детворы установят пять штук.

 

Найдётся место и для хозяина 2018 года – Собаки. 

 

 

 

 

 

 

 

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