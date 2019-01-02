В Кыштыме новогодний салют запустят с опозданием из-за трагедии в Магнитогорске Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Общество 0 В этом году ночь с 31 декабря на 1 января в нашем городе прошла без традиционного запуска салюта на площади перед ДК «Победа». С таким предложением в связи с человеческими жертвами при обрушении подъезда из-за газового взрыва в Магнитогорске вышла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Руководство радиозавода это предложение поддержало. Ежегодно именно это градообразующее предприятие организует праздничный салют для всех жителей нашего города. – Сначала мы планировали перенести запуск фейерверка на Рождество, но в итоге решили, что логичнее будет сделать это в канун старого Нового года, – сказал сайту «КР» первый заместитель руководителя радиозавода, заместитель директора по экономике Александр Людиновсков. Залпы праздничного салюта прогремят у Дворца культуры «Победа» в воскресенье, 13 января, в 20 часов. В связи с этим с 19:30 до 20:20 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Калинина от здания прокуратуры до её пересечения с улицей Ленина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить