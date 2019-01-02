В Кыштыме новогодний салют запустят с опозданием из-за трагедии в Магнитогорске

Автор: КР от Сегодня, 10:49 Категория: Общество

В этом году ночь с 31 декабря на 1 января в нашем городе прошла без традиционного запуска салюта на площади перед ДК «Победа». С таким предложением в связи с человеческими жертвами при обрушении подъезда из-за газового взрыва в Магнитогорске вышла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Руководство радиозавода это предложение поддержало. Ежегодно именно это градообразующее предприятие организует праздничный салют для всех жителей нашего города.

– Сначала мы планировали перенести запуск фейерверка на Рождество, но в итоге решили, что логичнее будет сделать это в канун старого Нового года, – сказал сайту «КР» первый заместитель руководителя радиозавода, заместитель директора по экономике Александр Людиновсков.

Залпы праздничного салюта прогремят у Дворца культуры «Победа» в воскресенье, 13 января, в 20 часов. В связи с этим с 19:30 до 20:20 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Калинина от здания прокуратуры до её пересечения с улицей Ленина.