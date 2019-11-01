В Кыштыме за пушистую красивую ель для ледового городка предприятие готово щедро заплатить

Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Общество

На радиозаводе полным ходом идёт подготовка к строительству ледового городка на площади перед Дворцом культуры «Победа».

Как сказал сайту «КР» директор ДК Владимир Гузынин, в этом году будет воплощён совершенно новый и неповторимый проект. Основной акцент будет сделан на иллюминацию, которой станет ещё больше.

По традиции, оборудуют пять горок для детей разных возрастов. Особое внимание строители уделят безопасности таких сооружений.

Главным украшением городка станет живая ель. Работники радиозавода уже объехали более десятка адресов, но пока так и не нашли подходящую пушистую красавицу. За 12-метровую ёлку предприятие готово заплатить 40 тысяч рублей. Предложения принимаются в бдуни с 8 до 17 часов по номеру 4-47-35.