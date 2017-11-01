Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштым привезли работы эпатажного фотографа-иллюзиониста

В Кыштым привезли работы эпатажного фотографа-иллюзиониста

Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фотограф Алексндр Ёжъ Осипов. Фото из социальной сети "В Контакте"

 

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина открылась выставка участников  международного фестиваля фотографии «Фотофест». Этот фестиваль проводится в Челябинске с 2010 года и объединяет сотни профессионалов.

 

В Кыштыме можно увидеть работы одного из самых востребованных и эпатажных фотохудожников Екатеринбурга Александра Ёжъ Осипова. Он известен как мастер создания иллюзий. Каждый его фотопроект тщательно готовится, подолгу собирается из большого числа деталей.

 

Ещё один автор выставки – фотограф Сергей  Феофилактов, стоящий у истоков челябинской фотостудии «Каменный пояс». Он уже более двадцати лет живёт в Германии, где работает фотокорреспондентом в «Западногерманской газете».

 

На экспозиции присутствуют и казахские пейзажи, выполненные фотографом из Шадринска Эдуардом Кутыгиным, а также пейзажи Алтая, какими их увидел мастер из Сургута  Георгий Корченкин.

 

Всего на выставке представлено более 30 фотографий. Их можно увидеть в любой день, за исключением воскресных, до конца ноября.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter