В Кыштым привезли работы эпатажного фотографа-иллюзиониста

Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: Культура

Фотограф Алексндр Ёжъ Осипов. Фото из социальной сети "В Контакте"

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина открылась выставка участников международного фестиваля фотографии «Фотофест». Этот фестиваль проводится в Челябинске с 2010 года и объединяет сотни профессионалов.

В Кыштыме можно увидеть работы одного из самых востребованных и эпатажных фотохудожников Екатеринбурга Александра Ёжъ Осипова. Он известен как мастер создания иллюзий. Каждый его фотопроект тщательно готовится, подолгу собирается из большого числа деталей.

Ещё один автор выставки – фотограф Сергей Феофилактов, стоящий у истоков челябинской фотостудии «Каменный пояс». Он уже более двадцати лет живёт в Германии, где работает фотокорреспондентом в «Западногерманской газете».

На экспозиции присутствуют и казахские пейзажи, выполненные фотографом из Шадринска Эдуардом Кутыгиным, а также пейзажи Алтая, какими их увидел мастер из Сургута Георгий Корченкин.

Всего на выставке представлено более 30 фотографий. Их можно увидеть в любой день, за исключением воскресных, до конца ноября.