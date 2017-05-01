В Кыштыме краевед Инна Неповинных готовится презентовать свою авторскую выставку
Автор: КР от Сегодня, 14:41 Категория: Культура
В предстоящий четверг, 18 мая, в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина состоится презентация выставки кыштымского краеведа Инны Неповинных «Вот это земляки!»
В отделе краеведения на втором этаже библиотеки разместились не только творческие, но и научно-исследовательские работы Неповинных. Это краеведческие находки о Кыштыме и его окрестностях, а также о жителях нашего города.
– Что касается творческих работ, от них глаз невозможно оторвать, – сказала сайту «КР» библиограф отдела краеведения Людмила Скороходова. – Инна Владимировна вышивает крестиком и в русской технике, и в болгарской. А какая красота получается машинной гладью!
На выставку автор представила и русский мужской и женский костюм, которой она сшила для участников ансамбля «Слюдянские россыпи».
Открытие выставки состоится 18 мая в 13 часов. Выставка будет работать до 15 июня.
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