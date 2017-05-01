Жителей Кыштыма приглашают на уникальную фотовыставку
Автор: КР от Сегодня, 11:48 Категория: Культура
Фотография Максима Марининова
В центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина открылась экспозиция творческого объединения «Кыштымский фотоклуб». Его участники подготовили своеобразный подарок к 260-летнему юбилею города – фотопроект «Штрихи к портрету города». Десять фотографов запечатлели кыштымцев разных профессий и возрастов.
Фотография Максима Марининова
Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, присутствующая на открытии выставки, вручила благодарственное письмо руководителю фотоклуба Людмиле Колыжук.
– Подобные экспозиции для города очень важны, – отметила Людмила Александровна. – Историю Кыштыма делают люди. Из их судеб, сложенных в том или ином порядке, их труда, мастерства, таланта, успеха вырастает история города, страны в целом.
Фотография Максима Марининова
Выставка стала итогом коллективной творческой работы Людмилы Колыжук, Евгения Скоморохова, Николая Столбинскова, Марии Сажиной, Ирины Лоскутовой, Анны Заикиной, Ольги Шуяковой, Натальи Резуненко, Максима Швейкина и Игоря Киселёва. На печать портретов и оформление выставки было выделено 20 тысяч рублей из средств местного бюджета. Увидеть портреты кыштымцев можно будет до конца июня.
Комментарии
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