В Кыштыме Демидовская усадьба впервые за прошедшее десятилетие распахнула двери для своих посетителей

Автор: КР от Сегодня, 18:08 Категория: Культура

Это произошло благодаря швейцарскому художнику Руди Десельеру. Как уже сообщалось на нашем сайте, он с помощью добровольцев из числа кыштымских краеведов почти неделю монтировал в бывшей гостиной Демидовых композицию из медной проволоки.

Весь материал ему предоставил Кыштымский медеэлетролитный завод. Первыми инсталляцию «Waiting for the ground», что означает «Ожидание земли», увидели и… услышали краеведы, журналисты и представители местной власти.

После торжественного открытия перфоманса приглашённые гости стали пробираться в зал, где от стены до стены, словно качели, протянулось множество 11-метровых медных нитей, задевающих приклеенные к полу магниты. А вдоль натянутых медных струн разместились сухие листья из парка.

– Потрясающе – я услышала журчание воды! – делится впечатлениями от инсталляции Анастасия Табакова. – Это научный феномен, удивительное совпадение исторических эпох и звуковых вихрей. Ощущения необыкновенные!

Секрет потрясающего эффекта, по словам Руди Десельера, прост. По медной проволоке идёт слабый ток, который при взаимодействии с магнитами даёт непередаваемый словами звуковой эффект. А сухие листья, лежащие на ней, словно мембраны, усиливают звучание.

– Я доволен результатом работы, – сказал сайту «КР» швейцарский художник. – И счастлив, что моё творчество вызвало такой интерес.

Фото Максима Марининова

Вполне возможно, что с помощью Руди Десельера и его интереснейшей инсталляции получится привлечь внимание к разрушающемуся памятнику архитектуры федерального значения. И удастся-таки подарить Белому дому вторую жизнь.

Увидеть и услышать инсталляцию можно до 24 сентября: по средам, четвергам и пятницам с 16:00 до 18:00, по субботам с 12:00 до 15:00. Возможны групповые визиты и в другие дни. Предварительная запись обязательна: 8-908-580-81-44, 8-35151-5-52-83. Стоимость билета 100 рублей.