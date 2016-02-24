На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды
Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Культура
Буквально вчера стали известны имена московских артистов, которые украсят своим выступлением вечернюю программу в День города 10 июня. Как сообщила сайту «КР» начальник управления по культуре администрации Кыштымского округа Любовь Казакова, поздравить кыштымцев с 260-летием города приедут наш земляк, рок-исполнитель Валерий Каримов и легендарная группа «Аракс».
– С «Араксом» сотрудничаю больше шести лет – когда я ещё жил в Кыштыме, а затем в Челябинске, со многими моими друзьями-музыкантами мы являлись фанатами этой супергруппы, – сказал нашему сайту Валерий Каримов. – «Аракс» удивительно многогранен. Наряду с рок-хитами группа создавала и записывала музыку для спектаклей московского театра Ленком: «Звезда и смерть Хаокина Мурьеты», «Автоград ХХI», «Тиль», «Юнона и Авось» и других.
Кроме того, в репертуаре «Аракса» – музыка и песни-хиты для фильмов «Берегите женщин», «Узнай меня», «31 июня», «Афоня». Сотрудничали музыканты и с композиторами Алексеем Рыбниковым, Александром Зацепиным, Сергеем Трофимовым, Алексеем Романовым и, конечно же, Юрием Антоновым. В сотрудничестве с ним были записаны те самые золотые хиты, которые вся страна пела многие годы.
Вместе с Валерием Каримовым в наш город приедет музыкант Вадим Голутвин – звуки его гитары можно услышать в записях и на концертах Аллы Пугачевой, Валерии, групп «Весёлые ребята», «Воскресение», «СВ», «Аракс». Также на кыштымскую сцену выйдет Тимур Мардалейшвили – один из лучших отечественных рок-гитаристов, российский Ричи Блэкмор. Его сольные партии гитаристы изучали как хрестоматию.
Остальных музыкантов наш знаменитый земляк представит на концерте. Каримов надеется, что наш гостеприимный город горячо примет легендарный «Аракс». Они же исполнят свои золотые хиты, которые, было время, звучали изо всех окон и на всех танцполах страны.
Напомним, в начале апреля Валерий Каримов приезжал в наш город с сольным полуакустическим концертом. Он состоялся в арт-клубе «Корсар» и вызвал у кыштымцев настоящий ажиотаж.
Комментарии
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (Кирилл Мазур)
столичные звезды да уж не смешите п ду - она и так смешная >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
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