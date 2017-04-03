Валерий Каримов подарил землякам в Кыштыме фееричный вечер

Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: Культура

В минувшее воскресенье в арт-клубе «Корсар» состоялся концерт уроженца нашего города, рок-исполнителя, давно живущего в Москве, Валерия Каримова. Билеты на все сидячие места разошлись влёт. Впрочем, за столиками все сидели только первые пару композиций. Энергетика и харизма артиста, как и его удивительный вокал, заставили кыштымцев танцевать около двух часов подряд.

Свою музыкальную карьеру Валерий Каримов начинал в кыштымском вокально-инструментальном ансамбле «Лель». После этого работал в качестве солиста-вокалиста в челябинской джаз-рок группе «Сплав». Затем был вокалистом в московской группе «Рок-Ателье» Криса Кельми, в легендарном джаз-роковом ансамбле «Арсенал» Алексея Козлова и в группе «Аракс».

Большое интервью с Валерием Каримовым и фоторепортаж с концерта будут опубликованы в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий». Больше фотографий уже сейчас можно посмотреть в фотоальбоме.