Валерий Каримов подарил землякам в Кыштыме фееричный вечер
Автор: КР от Сегодня, 14:16 Категория: Культура
В минувшее воскресенье в арт-клубе «Корсар» состоялся концерт уроженца нашего города, рок-исполнителя, давно живущего в Москве, Валерия Каримова. Билеты на все сидячие места разошлись влёт. Впрочем, за столиками все сидели только первые пару композиций. Энергетика и харизма артиста, как и его удивительный вокал, заставили кыштымцев танцевать около двух часов подряд.
Свою музыкальную карьеру Валерий Каримов начинал в кыштымском вокально-инструментальном ансамбле «Лель». После этого работал в качестве солиста-вокалиста в челябинской джаз-рок группе «Сплав». Затем был вокалистом в московской группе «Рок-Ателье» Криса Кельми, в легендарном джаз-роковом ансамбле «Арсенал» Алексея Козлова и в группе «Аракс».
Большое интервью с Валерием Каримовым и фоторепортаж с концерта будут опубликованы в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий». Больше фотографий уже сейчас можно посмотреть в фотоальбоме.
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