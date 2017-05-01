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На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров

Автор: КР от Вчера, 11:34 Категория: Культура

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Впервые наш город примет фестиваль-конкурс военных оркестров «Фанфары Кыштыма». Грандиозное действо развернётся на стадионе физкультурно-спортивного комплекса, что на улице Малышева, 60, и будет посвящено 260-летию города.

 

Как сообщила сайту «КР» начальник управления по культуре Кыштымского округа Любовь Казакова, на импровизированную сцену, которой на один день станет футбольное поле, выйдут пять коллективов Уральского округа войск национальной гвардии России. Военные оркестры из Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, Челябинска и Новоуральска Свердловской области представят на суд зрителей и членов жюри 20-минутные программы-дефиле.

 

В качестве гостя выступит оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением военного дирижёра, заслуженного артиста России, подполковника Валерия Беликова.

 

Открывать и закрывать фестиваль будет сводный оркестр, который объединит около 150 музыкантов.

 

Начало фестиваля в 15 часов. Стоимость билетов – 100 рублей. Заявки на коллективное приобретение билетов принимаются по телефону 4-12-46.

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  • Вася

  • Вчера, 14:07
  • Группа: Гости
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100р. билет!? А что правильно! Как с горожан еще денег намутить, давайте еще сделаем платный выход из дома в выходной день. Сейчас праздники (9 мая, день города) тупо хороводы и проход по улицам. В соседнем В.Уфалее программа получше нашей была на 9мая. Вообщем с каждым годом Кыштым превращается в болото.
 
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