Известный рок-исполнитель Валерий Каримов даст сольный концерт в родном Кыштыме
Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Культура
Уроженец нашего города, уже давно живущий в Москве, выступит 9 апреля на площадке арт-клуба «Корсар». Полуакустический концерт «Валерий Каримов собирает друзей» пройдёт в домашней атмосфере. Рокер исполнит не только авторские песни, но и легендарные хиты, которые вошли в золотую коллекцию лучших рок-групп и исполнителей, среди которых Бруно Марс, Стинг, «Битлз», «Queen», «A-HA» и другие.
После двухчасовой программы Валерий Каримов раздаст автографы и сфотографируется со всеми желающими. Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 8 (35151) 4-13-22.
Артист начал свой творческий путь в роли вокалиста и бас-гитариста в одном из кыштымских ВИА. Затем работал в профессиональном челябинском коллективе «Сплав». В тот же период Каримов стал лауреатом международного телевизионного конкурса в Юрмале.
Следующий виток его музыкальной карьеры – работа в московской группе «Рок-Ателье» Криса Кельми. Наш земляк был вокалистом и в легендарном джаз-роковом ансамбле «Арсенал», и в группе «Аракс». Сейчас Валерий Каримов концертирует со своим сольным проектом. Он обладает необыкновенным тембром голоса, харизмой и энергетикой. В 1995 году он приезжал в родной город на юбилей газеты «Кыштымский рабочий».
Комментарии
Житель Кыштыма может отправиться за решётку за пять срубленных берёз (alex174011)
Это по нашему Когда организованная группа во главе с начальником отдела полиции несколько лет валит лес, то отделывается штрафом или условным сроком А если простой деревенский житель срубит себе на >>>
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Юдашкин)
Выбор действительно есть, но качество оставляет желать лучшего Очередной "Зима Лето" >>>
Закуску украли в Кыштыме, а выпивку – в Карабаше (Искандер)
В "Пятёрочке" есть сёмга Смешно >>>
Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей (Горожанин)
Кто-то, как здесь описано, детям из небогатых семей помогает Кто-то детские городки во дворах спонсирует Читаешь об этом, и понимаешь - пока в стране вообще и в нашем городе в частности есть н >>>
Коммунальщиков Кыштыма поздравила глава округа (лера)
Жителям нашего города тоже хочется поздравить с праздником коммунальщиков, но и задать вопросы Это в честь праздника решил господин Земляков отрезать от горячей воды район Коноплянки Как здор >>>
Все комментарии