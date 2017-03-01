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Известный рок-исполнитель Валерий Каримов даст сольный концерт в родном Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 16:39 Категория: Культура

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Уроженец нашего города, уже давно живущий в Москве, выступит 9 апреля на площадке арт-клуба «Корсар». Полуакустический концерт «Валерий Каримов собирает друзей» пройдёт в домашней атмосфере. Рокер исполнит не только авторские песни, но и легендарные хиты, которые вошли в золотую коллекцию лучших рок-групп и исполнителей, среди которых Бруно Марс, Стинг, «Битлз», «Queen»,  «A-HA» и другие.  

 

После двухчасовой программы Валерий Каримов раздаст автографы и сфотографируется со всеми желающими.  Количество билетов ограничено. Подробности по телефону 8 (35151) 4-13-22.

 

 

Артист начал свой творческий путь в роли вокалиста и бас-гитариста в одном из кыштымских ВИА. Затем работал в профессиональном челябинском коллективе «Сплав». В тот же период Каримов стал лауреатом международного телевизионного конкурса в Юрмале.

 

 

Следующий виток его музыкальной карьеры – работа в московской группе «Рок-Ателье» Криса Кельми. Наш земляк был вокалистом и в легендарном джаз-роковом ансамбле «Арсенал», и в группе «Аракс». Сейчас Валерий Каримов концертирует со своим сольным проектом. Он обладает необыкновенным тембром голоса, харизмой и энергетикой. В 1995 году он приезжал в родной город на юбилей газеты «Кыштымский рабочий».

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