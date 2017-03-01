В Кыштыме возродят смотры художественной самодеятельности среди трудовых коллективов

Автор: КР от Сегодня, 12:58 Категория: Культура

В Кыштыме в преддверии 260-летнего юбилея города состоится смотр-конкурс самодеятельного творчества среди предприятий и организаций. Инициатива смотра принадлежит коллективу Кыштымского радиозавода. Её на «ура» поддержали в администрации округа.

Как рассказала сайту «КР» начальник управления культуры Любовь Казакова, в ближайшее время будет утверждено положение о смотре. Планируется, что старт творческому состязанию будет дан 28 апреля. К участию в нём пригласят все предприятия и организации Кыштыма.