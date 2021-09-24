В Кыштыме пройдёт музыкальный фестиваль

Сегодня, 10:31 Категория: Культура

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Концертная программа «Идиллические картины» в рамках фестиваля для старшего поколения «Ветеранские встречи» состоится 4 октября во Дворце культуры «Победа». Фестиваль посвящён Дню пожилого человека.



Как сообщает группа администрации городского округа «Кыштым» ВКонтакте, проект осуществляется в рамках соглашения Челябинской государственной филармонии и областного Совета ветеранов при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В концерте примут участие солисты Челябинской государственной филармонии: лауреаты международных конкурсов Наталья Кралина, Ольга Смоленская, Наталья Гущина. Музыковед – заслуженный работник культуры России Лидия Заркина.



В программе – вокальные и инструментальные миниатюры. Это изысканные музыкальные пейзажи, звуковыми красками рисующие первозданные картины природы, воссоздающие птичьи трели и голоса леса.



Начало концерта – 13:00, продолжительность – 80 минут.