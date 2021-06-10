В Кыштыме пройдёт V Международный фестиваль духовной музыки

Сегодня, 14:02 Категория: Культура

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Об этом сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа.

Фестиваль духовной музыки проводится в нашем городе при поддержке губернатора Челябинской области, регионального министерства культуры, администрации Кыштымского городского округа. Оператором мероприятия выступает Челябинская государственная филармония.



Подтверждение о готовности принять фестиваль будет направлено в ближайшие дни за подписью главы округа Людмилы Шеболаевой. Планируется, что в 2021 году юбилейный фестиваль пройдёт с 10 по 12 сентября на двух площадках: в храме Рождества Христова и в Народном доме.

Подготовка к фестивалю духовной музыки уже началась. Ожидается в программе участие камерного хора «Таврический благовест» (Республика Крым, г. Симферополь), ансамбля духовной музыки «Благовест» (г. Москва), государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан им. Тагира Сайфуллина (г. Уфа), квартета монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма (г. Екатеринбург), Челябинского камерного хора им. В. В. Михальченко.



Напомним, начало новой музыкальной традиции на Южном Урале было положено в 2016 году. Первый благотворительный концерт духовной музыки прошёл в Кыштыме на втором этаже Христорождественского храма. Фестиваль был восторженно воспринят слушателями, во время благотворительного концерта было собрано около полумиллиона рублей на ремонт храма в Кыштыме.

С 2017 года фестиваль духовной музыки получил статус международного. Он объединяет известные хоровые коллективы России, включая храмовые, детские, учебные и любительские.