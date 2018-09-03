В Кыштыме в честь Дня пожилого человека пройдёт показ коллекции зимней одежды Автор: КР от Вчера, 17:32 Категория: Общество 0 Представители старшего поколения продемонстрируют вязаные вещи, изготовленные своими руками. Дефиле пройдёт 27 сентября в 15 часов во Дворце культуры «Победа». Там же состоится выставка декоративно-прикладного творчества первичных ветеранских организаций, которых в Кыштымском городском округе насчитывается 45. – На празднование Дня пожилого человека приглашены 500 ветеранов предприятий, учреждений социальной сферы, народных контролёров и активистов общественных движений, – сообщила сайту «КР» председатель Совета ветеранов КГО Нина Каданцева. После поздравления официальных лиц перед зрителями выступят хореографический коллектив «Горенка» и солисты вокального ансамбля «Млада» Челябинского государственного института искусств. Также пятого октября по случаю международного праздника в Челябинске состоится губернаторский приём. Из Кыштыма на мероприятие поедут четыре человека. Совету ветеранов ещё предстоит решить, кто отправится на областную встречу. Напомним, традиционно пенсионеры получали к празднику единовременную материальную помощь из средств областного бюджета. – В этом году единовременных выплат ко Дню пожилого человека не будет, – сообщила сайту «КР» исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа Светлана Шкурупий. – Постановление о начислении денег не поступило впервые за прошедшие несколько лет. Выплаты производились с 2006 года. Исключение составил 2014 год. Тогда руководству области не удалось найти в бюджете праздничные деньги. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить