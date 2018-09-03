В Кыштыме в честь Дня пожилого человека пройдёт показ коллекции зимней одежды

Автор: КР от Вчера, 17:32 Категория: Общество

Представители старшего поколения продемонстрируют вязаные вещи, изготовленные своими руками. Дефиле пройдёт 27 сентября в 15 часов во Дворце культуры «Победа». Там же состоится выставка декоративно-прикладного творчества первичных ветеранских организаций, которых в Кыштымском городском округе насчитывается 45.

– На празднование Дня пожилого человека приглашены 500 ветеранов предприятий, учреждений социальной сферы, народных контролёров и активистов общественных движений, – сообщила сайту «КР» председатель Совета ветеранов КГО Нина Каданцева.

После поздравления официальных лиц перед зрителями выступят хореографический коллектив «Горенка» и солисты вокального ансамбля «Млада» Челябинского государственного института искусств.

Также пятого октября по случаю международного праздника в Челябинске состоится губернаторский приём. Из Кыштыма на мероприятие поедут четыре человека. Совету ветеранов ещё предстоит решить, кто отправится на областную встречу.

Напомним, традиционно пенсионеры получали к празднику единовременную материальную помощь из средств областного бюджета.

– В этом году единовременных выплат ко Дню пожилого человека не будет, – сообщила сайту «КР» исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа Светлана Шкурупий. – Постановление о начислении денег не поступило впервые за прошедшие несколько лет.

Выплаты производились с 2006 года. Исключение составил 2014 год. Тогда руководству области не удалось найти в бюджете праздничные деньги.