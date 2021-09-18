В кыштымской библиотеке семейного чтения открылась фотовыставка

Сегодня, 10:55 Категория: Культура

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В библиотеке №3 города Кыштыма открылась фотовыставка «Южный Урал. Лучшие фотографии» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала». Это 50 планшетов с работами более чем 40 именитых фотографов Челябинской области.

Невероятные виды Уральских гор, занесённые снегом таёжные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска и Магнитогорска, повседневная жизнь простых людей – Южный Урал предстаёт во всём своём многообразии на снимках. Их отбирали специально для первых лиц государств-участниц не состоявшихся, к сожалению, саммитов. Теперь их могут увидеть все желающие.

Библиотека семейного чтения №3 по адресу: улица Красной Звезды, 105 рада встречать кыштымцев с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 часов, в воскресенье с 9.00 до 17.00 часов.