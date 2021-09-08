Кыштымцев приглашают на выставку «Южный Урал. Лучшие фотографии»

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В библиотеке семейного чтения № 3 открылась выставка «Южный Урал. Лучшие фотографии» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала.

«Лучшие фотографии» – это 50 планшетов с работами именитых фотографов Челябинской области. Невероятные виды Уральских гор, занесённые снегом таёжные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска и Магнитогорска, повседневная жизнь простых людей. Южный Урал представлен на этих снимках во всем своём великолепии и многообразии. Фото выбирали специально для первых лиц государств-участниц саммитов, которые, к сожалению, не состоялись.

Выставка работает до 30 сентября включительно в библиотеке семейного чтения по адресу: улица Красной Звезды, 105 (с торца здания) с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 9.00 до 17.00.