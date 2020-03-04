В Кыштыме откроются библиотека семейного чтения и центр досуга для детей и родителей

Вчера, 14:09 Категория: Культура

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В прошлом году в Кыштыме началась работа по созданию библиотеки семейного чтения. В ближайшее время учреждение, расположенное на улице Красной звезды, 105, начнёт работать в новом статусе.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по культуре администрации Кыштымского городского округа Любовь Казакова, библиотека семейного чтения создаётся путём слияния двух библиотек – детской, которая, собственно, здесь и находилась, и взрослой, переехавшей сюда с улицы Карла Либкнехта (известная как библиотека № 9). Помещение полностью отремонтировано и вот-вот обзаведётся новой мебелью и техникой. Библиотека семейного чтения будет работать до семи-восьми часов вечера.

В этом году будет выполнен большой фронт ремонтных работ и на первом этаже центральной детской библиотеки имени Корнея Чуковского. Младший абонемент превратится в центр досуга для детей и родителей. Читальный зал объединят с абонементом, и единое пространство разделят на несколько читальных зон. У каждой будет своя тематика и своё содержание. Время работы центра досуга также не ограничится 17 часами вечера.