В Кыштыме откроется выставка южноуральских фотографов Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Культура 0 Фото областного центра Народного творчества Лучшие фотографии лауреатов областного конкурса «Южный Урал: творчество, талант» будут представлены в Народном доме с 14 декабря. Жители и гости нашего города увидят 35 работ, которые сделаны профессиональными фотографами и любителями. Снимки представлены в трёх блоках – «Человек и его дело», «Обряды и традиции», «Застывшая музыка». В Народном доме выставка продлится неделю, после этого фотографии разместят в Челябинске. Областной конкурс «Южный Урал: творчество, талант» проходил впервые в рамках национального проекта «Культура». Было заявлено более 400 фотографий, из которых выбрали лучшие. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить