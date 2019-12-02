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В Кыштыме откроется выставка южноуральских фотографов

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Культура

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Фото областного центра Народного творчества

 

Лучшие фотографии лауреатов областного конкурса «Южный Урал: творчество, талант» будут представлены в Народном доме с 14 декабря.

 

Жители и гости нашего города увидят 35 работ, которые сделаны профессиональными фотографами  и  любителями. Снимки представлены в трёх блоках – «Человек и его дело», «Обряды и традиции», «Застывшая музыка». 

 

В Народном доме выставка продлится неделю, после этого фотографии разместят в Челябинске.

 

Областной конкурс «Южный Урал: творчество, талант» проходил впервые в рамках национального проекта «Культура». Было заявлено более 400 фотографий, из которых выбрали лучшие.

 


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