В Кыштыме откроется выставка южноуральских фотографов

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Культура

Фото областного центра Народного творчества

Лучшие фотографии лауреатов областного конкурса «Южный Урал: творчество, талант» будут представлены в Народном доме с 14 декабря.

Жители и гости нашего города увидят 35 работ, которые сделаны профессиональными фотографами и любителями. Снимки представлены в трёх блоках – «Человек и его дело», «Обряды и традиции», «Застывшая музыка».

В Народном доме выставка продлится неделю, после этого фотографии разместят в Челябинске.

Областной конкурс «Южный Урал: творчество, талант» проходил впервые в рамках национального проекта «Культура». Было заявлено более 400 фотографий, из которых выбрали лучшие.