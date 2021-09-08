В кыштымской библиотеке откроется кулинарный клуб

Сегодня, 14:34 Категория: Культура

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Городская библиотека имени Швейкина открывает новый сезон. Здесь продолжают свою работу клубы по интересам.

Для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни, тщательно следит за своим здоровьем – объединение «Гармония». Любители иностранного языка могут посетить «Английский клуб», а любители рукоделия – кружок вязания «Весёлые петельки».

В среду, 22 сентября, в 13 часов всех желающих приглашает клуб «Абажур». Здесь откроется осеннее библиокафе «Кулинарный калейдоскоп», в котором посетители смогут узнать новые рецепты приготовления блюд и поделиться своими фирменными «фишками».

Бесплатные консультации юристов из Челябинска в режиме онлайн – каждую первую среду месяца.

Необходима предварительная запись для посещения клубов и юридических консультаций по телефонам библиотеки – 4-12-14, 4-11-49.