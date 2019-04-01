В Кыштыме юристы ответят на жилищные вопросы горожан

Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Общество

Завтра, 3 апреля, в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина жители Кыштыма смогут получить юридические консультации.

С 12 до 12:40 часов в онлайн-режиме на связь выйдет «Ассоциация юристов России» из Челябинска.

В это же время, с 12 часов, в библиотеке начнут личный приём граждан начальник кыштымского отдела Росреестра по Челябинской области Люция Ускова и нотариус Яна Васильева. Приём рассчитан на час.

Юристы ответят на вопросы по оформлению права собственности на недвижимое имущество, о постановке на кадастровый учёт объектов, а также о вступлении в права наследства, об оформлении завещания, о нотариальном удостоверении сделок.

Предварительная запись на приём по телефонам 4-11-49, 4-12-14.



