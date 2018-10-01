Для жителей Кыштыма открыли школу по энергосбережению Автор: КР от Сегодня, 10:13 Категория: Общество 0 Площадкой для просвещения потребителей стала центральная городская библиотека имени Б. Е. Швейкина. В течение этой недели посетители библиотеки могут получить информацию о том, как сэкономить на электричестве. – Подготовлены буклеты с полезными советами и социальные ролики, будут проведены беседы которые затронут не только тему энергосбережения, но и теплоснабжения, – сообщила сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации кыштымской городской библиотеки Лариса Горбунова. Всех, кого заинтересовала эта тема, могут прийти в центральную библиотеку. Участие в лекциях 23 октября в 11 часов и 24 октября в 13 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить