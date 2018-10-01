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Для жителей Кыштыма открыли школу по энергосбережению

Автор: КР от Сегодня, 10:13 Категория: Общество

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Площадкой для просвещения потребителей стала центральная городская библиотека имени Б. Е. Швейкина. В течение этой недели посетители библиотеки могут получить информацию о том, как сэкономить на электричестве.

 

 

– Подготовлены буклеты с полезными советами и социальные ролики, будут проведены беседы которые затронут не только тему энергосбережения, но и теплоснабжения, – сообщила сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации кыштымской городской библиотеки Лариса Горбунова.

 

 

Всех, кого заинтересовала эта тема, могут прийти в центральную библиотеку. Участие в лекциях 23 октября в 11 часов и 24 октября в 13 часов.


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