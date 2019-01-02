Рукодельницы из Кыштыма начали сотрудничество с челябинским благотворительным движением помощи онкобольным детям

Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Общество

В городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина второй год существует клуб вязания «Весёлые петельки», который объединил 22 женщины пенсионного возраста.

Когда занятия только начинались, не все умели вязать. Но рукодельницы научили новичков этому мастерству, которое теперь украшает не только их дома.

Свои работы участники клуба «Весёлые петельки» отправляют в Челябинское региональное благотворительное движение помощи онкобольным детям "Искорка Фонд".

Их продают на ярмарках, а вырученные деньги направляют на лечение детей, которые болеют онкологией.

– В прошлом году ко мне обратилась с этой инициативой моя родственница из Челябинска, – сказала сайту «КР» член клуба вязания Нина Куклева. – Наш коллектив единогласно поддержал идею помогать онкобольным детям. Мы дважды отправляли в Челябинск посылки, сейчас собираем третью. Это поделки, игрушки, салфетки и другие вязаные вещи.

В скором времени кыштымские мастерицы собираются поехать в Челябинск, чтобы познакомиться с работой фонда «Искорка».