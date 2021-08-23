В Кыштыме состоялся фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной

Вчера, 13:17 Категория: Культура

1 006

0

Кыштым стал одним из восьми городов Южного Урала, которому посчастливилось принимать у себя благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». В нашем городе он состоялся вчера, 22 августа, во Дворце культуры «Победа».

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и минкульта Челябинской области.

– Я очень благодарна и губернатору Челябинской области, министру культуры, а также главам всех городов, где мы выступаем и выступим в рамках марафона, – сказала «Кыштымскому рабочему» до начала концерта Надежда Бабкина. – Спасибо им огромное за то, что они взяли на себя ответственность и приняли фестиваль в такое непростое время, как сейчас. Наша программа рассчитана на стадионы и большие открытые площадки. Ну, раз уж обстоятельства складываются таким образом, мы готовы выступать и в залах. Людям сейчас это нужно, как глоток свежего воздуха.

В этом году фестиваль-марафон «Песни России» проводится в юбилейный, пятнадцатый раз. Кыштымцы услышали и увидели истинные шедевры песенно-танцевального искусства разных регионов России.

– За 15 лет мы побывали в разных уголках нашей страны, – сказала в своём приветственном слове народная артистка России, художественный руководитель фестиваля-марафона «Песни России» Надежда Бабкина. – И сегодня к вам приехали профессиональные коллективы из Москвы и других регионов нашей огромной страны – Якутии, Мордовии, Кубани…

На сцену кыштымского Дворца культуры вышли заслуженный коллектив РФ, молодёжный ансамбль «Цветень» из Кургана; народная этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Мордовии; этно-рок группа «АРГЫМАК» из Башкортостана; ансамбль доулистов «Ритмы гор» из Владикавказа; исполнительница традиционного чукотского горлового пения Олит Тевлянаут из города Анадырь Чукотской автономной области; виртуозы-аккордеонисты братья Бондаренко из Москвы; исполнительница русских народных песен Анна Кузьмищева из Москвы, мультиинструменталист Александр Варнаев из Москвы, фольклорные ансамбли из Москвы – «Россияне» и «Славяне», государственный кубанский казачий ансамбль «Криница», фолк-рок-группа «После одиннадцати» (Москва), Московский государственный ансамбль «Русская песня».

Вместе с известными коллективами на сцену вышли и кыштымские артисты – детский ансамбль народной песни «Росинка» Дома детского творчества, вокальный ансамбль «Аннушка» Народного дома и народный коллектив «Хор имени Анатолия Морозова» (Народный дом»).

Жители нашего города стали не только зрителями большого праздника, но и его активными участниками – удалые казаки и казачки закружили кыштымцев в танцах. Полтора часа искромётных танцев, народных песен и музыки пролетели на одном дыхании.