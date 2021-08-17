В Кыштыме выступит Надежда Бабкина

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Южный Урал примет фестиваль-марафон «Песни России». Фестиваль стартует уже в субботу, 21 августа, и продлится до 29 августа. Автором проекта и художественным руководителем является народная артистка России Надежда Бабкина.



Руководитель проекта выступит на южноуральских сценах совместно с ансамблем казачьей песни «КРИНИЦА», этно-рок группой «АРГЫМАК» (г. Уфа), ансамблем доулистов «Ритмы гор»» (г. Владикавказ), этнографической фольклорной студией «Мерема» (г. Саранск), исполнительницей традиционного чукотского горлового пения Олитей Тевлянаут (г. Анадырь, Чукотская автономная область), Государственным ансамблем «Русская песня» (г. Москва).



Как сообщается на сайте министерства культуры Челябинской области, концерты пройдут с 21 по 29 августа в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске, Миассе, Пласте, Троицке и Златоусте.



Особенность фестиваля – участие в нём лучших коллективов художественной самодеятельности каждого принимающего региона, поэтому в Челябинской области на одной сцене с Надеждой Бабкиной будут выступать наши известные и любимые зрителями коллективы.





Фестиваль призван сохранить культурные наследия народов России.