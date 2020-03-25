В Кыштыме детский лагерь «Радуга» готовится к летней оздоровительной кампании

Вчера, 14:08 Категория: Общество

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В этом году содержание загородного лагеря «Радуга» обойдётся Кыштымскому медеэлектролитному заводу в двенадцать с половиной миллионов рублей (раньше по этой статье расходов направлялось 11 миллионов).

К началу летних каникул здесь, как положено, будет произведён косметический ремонт во всех корпусах. Кроме того, «Радуга» оснащена отличным спортивным оборудованием – от тренажёров на открытом воздухе до игровых площадок.

Как сказал сайту «КР» заместитель генерального директора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Сёмин, по традиции, летом в лагере будет четыре заезда по 180 детей. Всего в «Радуге» отдохнут порядка 700 девчонок и мальчишек, чьи мамы, папы, бабушки и дедушки работают на Кыштымском медеэлектролитном заводе и «Карабашмеди».

В конце лета в ДОЛ «Радуга» в четвёртый раз откроется театральная смена. Этот проект Русской медной компании направлен на поддержку детских и юношеских любительских театральных коллективов.