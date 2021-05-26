В Кыштыме пройдет детский сабантуй

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В эту субботу, 29 мая, на площади у ДК Металлургов пройдет детский сабантуй. Организаторы мероприятия - Курултай башкир, ДК Металлургов и станция туристов «Странник».

Сабантуй - это праздник татар и башкир, который имеет многовековую историю. В переводе означает «праздник плуга», который посвящен окончанию посевной в полях.

В этом году для детей Кыштыма и их родителей подготовлена большая концертная программа при участии детских творческих коллективов нашего города. Гвоздем программы станет выступление образцового музыкального коллектива «Аффарин» из г. Челябинска. Для гостей мероприятия также пройдет дефиле в национальных костюмах от учеников кыштымских школ и воспитанников детских садов.

После концерта пройдут веселые игры и соревнования. Среди них бег с ведрами и коромыслами, бой с подушками, забавная рыбалка для самых маленьких гостей праздника. Воспитанники «Странника» продемонстрируют технику мечевого боя и стрельбу из лука. От туристической станции «Странник» будет организовано катание на лошадях.

Не обойдется и без нарядной юрты. Каждый желающий сможет примерить национальный костюм башкир и сделать памятное фото на фоне стилизованной фотозоны. А артисты народного вокального коллектива «Яшлек» приготовят для детей национальные блюда и сладости, а также чай из самовара.

29 мая в 12 часов все желающие могут посетить это колоритное мероприятие. Для гостей праздника будут работать торговые ряды и детские аттракционы.