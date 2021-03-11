Жительница Кыштыма Физия Фахрутдинова рассказала, как приготовить рассыпчатый плов

Сегодня, 14:08 Категория: Культура

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Корреспондент «Кыштымского рабочего» Анна Наумова побывала в гостях у радушной хозяйки и отведала блюда татаро-башкирской кухни. Но сначала познакомим наших читателей с Физией Фахрутдиновой.

Детство Физия провела в деревне Таскино Сосновского района. Их дом находился на окраине деревни, поэтому была традиция приглашать путников в гости на чай. Девчушка с удовольствием кипятила самовар и угощала незнакомых людей разными вкусностями. В семье Физии всегда было большое подсобное хозяйство: коровы, гуси, куры и огород. Хозяйка привыкла варить супы огромными кастрюлями, жарить рыбу на больших сковородах.

– Моё фирменное блюдо – бешбармак, – говорит Физия Гумаровна. Главное – лапша не нарезается на отдельные части, а варится целым кругом.

Щедрая хозяйка усадила корреспондента за накрытый стол. Она напекла шаньги с картофелем, открытые пироги с ягодами. Одно из блюд – бармак, что в переводе означает «палец». Напоминает по вкусу песочное печенье. Тесто раскатывается в виде трубочек, в качестве начинки добавляются орехи. Чай обязательно пьют с финиками, изюмом и черносливом, иногда – с душистым мёдом. Башкирское чаепитие может вполне заменить традиционный приём пищи, потому что все блюда калорийные и питательные.

Обязательно в татаро-башкирской кухне есть солёные пироги: перемячи с мясом, кыстыбаи с пшенной крупой и тыквой. Готовит Физия и русские блюда – рассольник, вареники с капустой, творогом и зелёным луком, пироги с рыбой и картофелем.

А с нашими читателями Физия Фахрутдинова поделилась парой кулинарных рецептов.

Рассыпчатый плов

Выберите нежирные куски говяжьей мякоти. На плиту поставьте чугунный казан, на дно налейте подсолнечное масло. Говядину потушите без добавления воды. После готовности мяса в казан добавляется морковь, порезанная брусочками, и лук. Рис промываем и кладём сверху на овощи. Воду нужно налить на два пальца выше риса. Из приправ добавляется сушёный барбарис, семена кориандра и зира, соль и перец по вкусу. В середину казана положите зубчики чеснока, для придания аромата.

Бешбармак

Возьмите жирное мясо с костью. Поварите его, затем навар слейте в отдельную чашку, добавьте в него нарезанный полукольцами лук. Мясо по готовности достаньте из кастрюли. В это время делается тесто из двух яиц, небольшого количества растительного масла, воды, соли. Оно должно быть мягкое как пластилин. Тонко раскатайте круги из теста, отварите их целиком. Поделите отваренную лапшу на части, добавьте лук и мясо.