В Кыштыме Народному дому подарили эксклюзивные ёлочные украшения

Сегодня, 14:30 Категория: Культура

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Сотня больших стеклянных шаров была доставлена в Народный дом от партнёров – Челябинской государственной филармонии.

Кыштымский Народный дом является её филиалом, и это – весьма значимое событие культурной жизни нашего города. Благодаря сотрудничеству Народного дома и Челябинской филармонии, у кыштымцев есть возможность, не выезжая из города, увидеть почти весь репертуар филармонии.

В преддверии Нового года по заказу филармонии были изготовлены 100 ёлочных шаров с изображением кыштымского Народного дома. Сегодня часть эксклюзивных игрушек с ручной росписью украшают ели в нашем учреждении культуры.

